Москва дала Кургану деньги на выборы и бюджетников

В 2020 году в Курганской области будут проходить выборы депутатов областной думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зауральская казна на 2020 год увеличила финансирование на проведение выборов и зарплату бюджетникам. Эти расходы входят в классификацию — общегосударственные вопросы. Рост финансирования за счет федеральных средств составил 1,2 млрд рублей. Об этом «URA.RU» сообщили в финансовом управлении правительства Курганской области в ответе на запрос о причинах увеличения расходов.

«Расходы на общегосударственные вопросы запланированы с ростом в 1235,1 млн рублей к уровню 2019 года в целях осуществления расходов на проведение выборов и в связи с созданием резерва на повышение заработной платы педагогам, медицинским и социальным работникам, работникам учреждений культуры», — говорится в ответе управления «URA.RU».

Деньги поступили в качестве дотации федерального бюджета на сбалансированность. Всего на общегосударственные вопросы в бюджете Курганской области на 2020 год предусмотрено 2,9 млрд рублей. На 2021 год резерв на повышение зарплаты пока не сформирован, так как дотации из федерального бюджета не распределялись.

Ранее «URA.RU» писало про увеличение расходов на общегосударственные вопросы, куда входит так же оплата труда чиновников. В финуправлении прокомментировали: «Увеличение расходов на содержание губернатора и правительства Курганской области в целом не предусмотрено».