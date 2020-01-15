14 января 2020
13 января 2020

Расходы бюджета на курганского губернатора и чиновников выросли почти в два раза. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, шумков вадим, васильев александр
Из бюджета Курганской области на работу губернатора и его команды потратят 2,2 млрд рублейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На работу курганского губернатора, чиновников, судебной системы, надзорных и выборных органов в 2020 году финансирование увеличено до 2,9 млрд рублей. Это на 1,3 млрд рублей больше по сравнению с 2019 годом. Информация размещена на сайте финансового управления Курганской области.

В бюджете Зауралья эти расходы именуются как общегосударственные вопросы. «На работу правительства Курганской области, в том числе функционирование высшего должностного лица субъекта, расходы составят 2 197 948 400 рублей», — говорится в информации для граждан, размещенной на сайте управления.

По данным этого же документа, расходы казны на общегосударственные вопросы в 2021 году планируется уменьшить. Сокращение предвидится вдвое — до 1,5 млрд рублей, что будет аналогично расходам за 2018 год.

В этом году в бюджете Курганской области предусмотрены расходы более 50 млрд рублей. Дефицит казны — 3,1 млрд рублей. Источниками финансирования дефицита указаны кредиты.

По какой причине в 2020 году возросли расходы на общегосударственные вопросы — оперативные комментарии в финуправлении «URA.RU» получить не удалось. На звонок никто не ответил. В учреждение направлен письменный запрос.

Во второй строке указаны расходы бюджета на работу правительства и губернатора Курганской области с 2018 по 2022 годы
Фото: скриншот сайта финансового управления Курганской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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