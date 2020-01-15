Из бюджета Курганской области на работу губернатора и его команды потратят 2,2 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На работу курганского губернатора, чиновников, судебной системы, надзорных и выборных органов в 2020 году финансирование увеличено до 2,9 млрд рублей. Это на 1,3 млрд рублей больше по сравнению с 2019 годом. Информация размещена на сайте финансового управления Курганской области.

В бюджете Зауралья эти расходы именуются как общегосударственные вопросы. «На работу правительства Курганской области, в том числе функционирование высшего должностного лица субъекта, расходы составят 2 197 948 400 рублей», — говорится в информации для граждан, размещенной на сайте управления.

По данным этого же документа, расходы казны на общегосударственные вопросы в 2021 году планируется уменьшить. Сокращение предвидится вдвое — до 1,5 млрд рублей, что будет аналогично расходам за 2018 год.

В этом году в бюджете Курганской области предусмотрены расходы более 50 млрд рублей. Дефицит казны — 3,1 млрд рублей. Источниками финансирования дефицита указаны кредиты.

По какой причине в 2020 году возросли расходы на общегосударственные вопросы — оперативные комментарии в финуправлении «URA.RU» получить не удалось. На звонок никто не ответил. В учреждение направлен письменный запрос.