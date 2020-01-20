Бывший зауральский мэр, обвиненный в хищениях, остался на свободе

Суд не стал заключать Владимира Тамахина под стражу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший мэр города Щучье Курганской области Владимир Тамахин остался на свободе. Суд принял решение не заключать его под стражу, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по региону.

«Ходатайство о заключении Тамахина под стражу не было удовлетворено», — отметили в ведомстве. Теперь вопрос об избрании меры пресечения решается следователем. Он, в частности, может отпустить бывшего чиновника под подписку о невыезде или обязательство о явке.

Обвинения в хищениях и мошенничестве в особо крупном размере Тамахину предъявили в конце прошлой недели, ранее сообщало «URA.RU». Следствие считает, что бывший градоначальник незаконно премировал себя с 2016 до 2018 года на общую сумму в 700 тысяч рублей, а в период с 2017 по 2018 год обвиняемый оформлял фиктивные договоры об оказании услуг и похитил из бюджета более миллиона рублей.

Гражданский иск к Тамахину, связанный с незаконным премированием, ранее рассматривался в Челябинском районном суде. Тамахин родился и постоянно проживал в Челябинске. Он не менял прописку, даже будучи мэром зауральского города.