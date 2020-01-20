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После скандала с инвалидами Моор разрешил активистам забрать у властей часть полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова в Притобольный район. Курган, инвалидная коляска, инвалидное кресло
Общественники считают, что департамент соцразвития Тюменской области не справляется с проблемами инвалидовФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области может появиться дублер департамента регионального департамента социального развития. Об этом «URA.RU» рассказал общественник Андрей Романов, который на прошлой неделе встретился с губернатором Александром Моором. По его словам, новая общественная организация будет помогать инвалидам.

«Он [Моор] предложил создать общественную организацию при правительстве Тюменской области и предложил мне её возглавить. Эта общественная организация, которая будет, по сути, дублировать департамент социального развития в части решения проблем инвалидов. Я согласился, говорю, давайте будем работать», — рассказал Романов агентству.

В пресс-службе губернатора Тюменской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию общественника. В департаменте соцразвития взяли время на подготовку ответа.

Глава региона встретился с инвалидом-общественником после сообщений о том, что Романов хочет объявить голодовку. Таким образом, общественник планировал привлечь внимание властей к проблемам инвалидов. Среди требований была отставка замгубернатора Ольги Кузнечевских, которая возглавляет региональный департамент социального развития.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Кузнечевских проиграла иск к Романову о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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