Верховный суд принял финальное решение по банкротству банка «Югра»

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Банк Югра. Сургут, банк югра
Верховный Суд не нашел нарушений в решениях предыдущих инстанцийФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Крах банка «Югра»

Верховный Суд России отказался пересмотреть решение о том, насколько законно у банка «Югра» отозвали лицензию, несмотря на новые детали дела. Об этом сообщается в определении суда.

«Отказывая в удовлетворении требований, суды исходили из того, что приведенные в заявлении обстоятельства не являются вновь открывшимися, отметил ВС», — передает издание «РАПСИ». По мнению суда, доводы экс-руководителя банка не свидетельствуют о том, что предыдущие инстанции нарушили нормы материального и процессуального права.

По закону Центральный банк (ЦБ) может лишить финансовую организацию лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия в течение одного года. Однако представитель «Югры» считает, что у банка несправедливо отозвали лицензию, потому что ранее организация выполнила все предписания регулятора — Центробанка. Также адвокаты банка настаивали на том, что принимая решение, ЦБ неверно посчитал капитал «Югры».

Под новыми обстоятельствами в банке подразумевали то, что ЦБ не провел оценку недвижимости банка и тем самым снизил стоимость активов «Югры».

Банк «Югра» лишился лицензии 28 июля 2017 года, с этого времени организация не может проводить финансовые операции, напоминает Life.ru. До этого банк входил в список главных 30 кредитных организаций России. Осенью 2018 года банк признали банкротом.

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