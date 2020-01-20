В Кремле раскрыли подробности отставки генпрокурора Чайки

Юрий Чайка покинул свой пост по решению президента России
новость из сюжетаПерестановки в силовых ведомствах
Отставка генпрокурора РФ Юрия Чайки является решением президента России Владимира Путина. Об этом журналисту «URA.RU» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Это решение президента. Он внес кандидатуру — это его право. Большего не могу объяснить. С биографическими данными Краснова вы можете ознакомиться на ресурсах», — заявил Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что генпрокурор РФ Юрий Чайка покинул свой пост. Вместо него президент России Владимир Путин предложил назначить замглавы СК Игоря Краснова. Уточняется, что Чайка переходит на другую работу.