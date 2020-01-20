В Кремле раскрыли подробности отставки генпрокурора Чайки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание с Генпрокурором РФ Юрием Чайкой. Екатеринбург, чайка юрий
Юрий Чайка покинул свой пост по решению президента РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Отставка генпрокурора РФ Юрия Чайки является решением президента России Владимира Путина. Об этом журналисту «URA.RU» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Это решение президента. Он внес кандидатуру — это его право. Большего не могу объяснить. С биографическими данными Краснова вы можете ознакомиться на ресурсах», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что генпрокурор РФ Юрий Чайка покинул свой пост. Вместо него президент России Владимир Путин предложил назначить замглавы СК Игоря Краснова. Уточняется, что Чайка переходит на другую работу.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...