В курганской компании, затянувшей строительство дороги, меняется руководство

Работы на улице Мальцева должны были завершить в ноябре, но они до сих пор продолжаются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Гендиректор Введенского ДРСУ «Автодорстрой» (принадлежит властям Курганской области) Александр Диденко покинул свою должность. Информацию об этом подтвердили «URA.RU» сотрудники предприятия.

«Он уже не директор. Другого директора пока нет», — сообщили «URA.RU» в приемной руководителя. Последний рабочий день Диденко в этой должности был в прошлую пятницу. Выяснить причины увольнения и получить оперативные комментарии в пресс-службе главы региона не удалось.

По словам инсайдеров, одной из причин увольнения могли стать затянутые сроки строительства инженерных коммуникаций на месте будущей дороги по улице Мальцева в Кургане, где ДРСУ является генподрядчиком. Работы планировалось завершить к 30 ноября 2019 года, однако сейчас сроки продлили до конца первого квартала 2020 года. В декабре глава Кургана Андрей Потапов заявил, что компанию не накажут за срыв сроков, так как их вины в этом нет.

Сроки строительства на улице Мальцева продлили на несколько месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Еще одной возможной причиной увольнения источники «URA.RU» назвали интерес силовиков к сорванным срокам и выбору субподрядчика на этот объект. Получить подтверждение этой информации в силовых структурах не удалось. Ранее «URA.RU» сообщало, что субподряд получила компания из Нижнего Тагила. Собеседники агентства возмущались, что у нее нет в Кургане ни техники, ни людей, а выборы субподрядчика проводились скрытно.

Согласно данным сайта rusprofile, с 2018 года в ДРСУ сменилось несколько директоров: Иван Попов, Руслан Пустозеров, Алексей Шипилов и Дмитрий Нечаев. Диденко руководил предприятием с июня 2019 года. Власти Зауралья неоднократно предпринимали попытки продать 49% акций Введенского ДРСУ за 146 млн рублей, но не нашли желающих.