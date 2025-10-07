Что и когда укрывать в саду на зимовку: важные советы садовода

Спасти огород от зимних морозов — она из главных задач садовода. Для этого нужно каждый вид растений вовремя утеплить, укрыв подходящими материалами. Разбираемся вместе с садоводом-блогером Светланой Самойловой, какие растения нужно спасать от морозов в первую очередь и чем укрывать цветы, клубнику, чеснок и деревья.
Когда нужно укрывать сад от мороза
В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова объяснила, что укрыть от морозов растения в саду или огороде нужно обязательно. Эта одна из самых главных забот для садоводов в этот период. Однако важно понимать, что каждому виду растений нужно разное время для укрытия. Некоторые растения более морозоустойчивы, поэтому и укрывать рано их ни к чему. Есть растения, которые нужно спасать еще до первых заморозков. Ориентироваться садовод рекомендует на ночную температуру воздуха.
«Желательно так угадать со временем, чтобы и не слишком рано укрыть, иначе сопреют, но и не поздно, иначе мороз повредит ткани растений. Ориентир на ночную температуру», — уточнила эксперт.
Чем и когда укрыть гортензию на зиму от мороза
Крупнолистную гортензию Светлана Самойлова рекомендует накрывать дважды. Для начала сделать временное укрытие, необходимое при понижении ночной температуры до -2 градусов. В этот раз ставятся металлические дуги и, не пригибая, накрываются нетканкой. Второй раз накрывают при понижении температуры воздуха по ночам до -5-6 градусов.
Если гортензия уже подмерзла, то специалист советует поставить над ней дуги крест-на-крест и накрыть, чтобы защитить от следующих заморозков. «То, что она с померзшими листиками, не страшно. Накрывать нужно основательно при -4 градусах по ночам. Перед следующими заморозками снова накрою поверх дуг. За это время как раз случится листопад, и не нужно будет специально обрезать листья», — отметила эксперт.
Чем и когда укрыть розы на зиму от мороза
По словам эксперта, розы выдерживают понижение температуры до -10...-14 градусов, однако до таких температур лучше не доводить. «Розы накрыть можно и сейчас, но торцы укрытий оставить открытыми. Так под укрытиями почва просохнет и при наступлении -4-6 градусов вы легко укроете их, опустив укрывной материал с торцов», — рассказала эксперт.
Чем укрывать сами розы
- Для укрытия используют мульчу, лапник, агроволокно (спанбонд) или полиэтилен.
- Нельзя использовать рубероид, опилки, сено, листву — эти материалы не дышат и приводят к выпреванию, гниению и заболеваниям.
Как укрыть на зиму черенки роз
Бутыли, в которых растут черенки, снимают и кладут внутрь сухие листья. Далее аккуратно надевается бутыль с листьями обратно на черенок. По словам садовода, если такую операцию провести затруднительно, то можно пропустить этот момент.
«Теперь засыпаю бутыли листьями сверху так, чтобы бутылей не было видно. Ставлю невысокие дуги поверх бутылей и закрываю двойным слоем нетканого материала. У меня бывают дожди в январе, поэтому сверху добавляю пленку. Если богаты торфом, то можно окучить бутыли до середины, а затем сыпать листья», — сообщила Светлана Самойлова.
Как и где зимуют хризантемы
Светлана Самойлова рекомендует пересаживать хризантемы на зиму в теплицы. Выжить без укрытия эти цветы смогут лишь при температуре воздуха не ниже -4 градусов.
«После пересадки, когда по ночам будет доходить до -10-15 градусов, накидываю поверх дуг нетканый материал 60-й плотности в два слоя. Можно и сразу накрыть после пересадки. Обязательно поливаю после пересадки. А весной переселяемся обратно в сад», — рассказала эксперт.
Чем и когда укрыть клубнику на зиму от мороза
Клубнику укрывают, когда температура по ночам опускается до -3-5 градусов, а днем держится выше 0 градусов. Раньше укрывать опасно, так как есть риск выпревания кустов и развития грибковых заболеваний. По словам эксперта, лучше всего накрывать растения агроволокном.
Нетканый материал пропускает воздух и влагу, предотвращая парниковый эффект. Для зимнего укрытия рекомендуется плотность не менее 60-ти. Полиэтиленовая пленка — плохой вариант, так как она не дышит, под ней скапливается конденсат, и при первых потеплениях растения под ней сгорят.
Когда укрывать чеснок на зиму
Оптимальное время укрытия чеснока на зиму — в конце ноября, после установления стабильных минусовых температур. Чтобы спасти грядку от морозов, нужно ее закрыть листьями растений: флокса, топинамбура или другими. Важно не делать укрытие слишком рано, чтобы чеснок не начал перегреваться и прорастать, считает Светлана Самойлова.
Чем укрыть деревья на зиму
Плодовые деревья на зиму можно покрывать сеткой, которая защитит ствол и нижние ветки от грызунов, мороза и солнца. Важно правильно использовать материал — пластиковую или металлическую мелкоячеистую сетку.
- Ствол дерева и нижние ветви покрывают цилиндрической конструкцией из сетки, при этом ее заглубляют в почву на 10–15 сантиметров.
- Для фиксации сетки используют различные способы, в том числе отдельные звенья самой сетки, синтетическую бечевку или пластиковые стяжки.
- Нижний край сетки размещают на уровне земли.
- В случае с крупными деревьями рекомендуется дополнительно защищать ветви, которые зимой окажутся под снежным покровом.
