Жительница Перми рассказала о частых авариях в хостеле, где в кипятке погибли люди

Жительница Перми заявила, что аварии в доме, где расположен мини-отель «Карамель», не редкость. Об этом сообщает телеканал 360. В понедельник утром из-за прорыва трубы гостиницу затопило кипятком. В результате погибли пять постояльцев «Карамели», еще трое получили ожоги и были госпитализированы.
«Тот край дома [где находится хостел] у нас постоянно там прорывало. В прошлом и позапрошлом году трижды прорыв был, — приводит слова пермячки телеканал. По словам собеседницы издания, рано утром под окнами кричали люди, но никто не придал этому значения.
Женщина также пояснила, что ранее кипятком затопило детскую музыкальную школу, которая находится рядом с мини-отелем. Из-за этого руководство образовательного учреждения обратилось в суд.
Ранее «URA.RU» писало, что причиной случившегося в отеле «Карамель» стал прорыв трубы на теплоносителе. Кипяток залил подвал дома, где располагалась гостиница. В момент аварии в помещении находились девять человек. Сейчас специально созданная комиссия выясняет, почему вода попала в подвал вопреки требованиям по герметизации прохода трубопровода. В городе введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело.