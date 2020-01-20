В Перми введен режим ЧС после трагедии в хостеле, где люди погибли в кипятке

Специалисты выясняют, почему лопнувшая труба залила кипятком гостиницу в Перми Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Гибель людей в пермском хостеле

В связи с трагедией в пермском мини-отеле «Карамель» в Перми введен режим чрезвычайной ситуации. Постановление подписал глава города Дмитрий Самойлов, указано на сайте мэрии. Инцидент произошел утром 20 января в жилом доме на улице Советской армии, 21.

«Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации. В администрации Индустриального района состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Порыв произошел на сетях теплоснабжения, в доме в данный момент отключены тепло, газ, горячее водоснабжение, электричество», — информирует пресс-служба главы города.

В министерстве ЖКХ Пермского края «URA.RU» сообщили, что в результате прорыва трубы без тепла остались жилые дома и социально значимые объекты. «Под отключение попал один детский сад, Пермская краевая клиническая инфекционная больница (отделение №2) и 17 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 1,5 тысячи человек», — пояснили агентству в пресс-службе министерства.

Сейчас на месте аварии работают аварийно-восстановительные бригады. Восстановить подачу теплоносителя коммунальщики обещают к полуночи.

В понедельник утром в Перми залило кипятком мини-отель, расположенный в подвале дома. В момент происшествия в нем находилось девять человек, включая администратора. В результате инцидента погибли 5 человек, в том числе один ребенок. Пятеро постояльцев гостиницы получили сильные ожоги.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, которое передано в центральный аппарат СКР. Для выяснения причин случившегося создана специальная комиссия. Ей предстоит установить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода.