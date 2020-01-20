Инсайдер сообщил, почему ректор ТюмГУ попал в рабочую группу по поправкам к Конституции

Валерий Фальков стал одним из 75 участников группы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова включили в состав рабочей группы для подготовки поправок в Конституцию России в последний момент. Важную роль сыграло его участие в разработке законов «тюменской матрешки». Об этом «URA.RU» рассказал собственный источник в региональном правительстве.

«Ни принимавший участие в разработке Конституции 1993 года депутат Владимир Ульянов, ни их общий учитель Геннадий Чеботарев не знали о включении его в группу до поздней ночи 15 января», — сообщил инсайдер. По его данным, изначально в рабочую группу по поправкам не входил ни один юрист, список профессионалов стали формировать в последний момент. Позднее на встрече с группой президент Владимир Путин отметил, что в ней «нет случайных людей».

Не последнюю роль в попадании в группу ректора ТюмГУ сыграл опыт его юридической работы. «Валерий Фальков еще в 2003 году участвовал в создании ряда законопроектов для Ямала. К слову, один из них — „Об административно-территориальном устройстве ЯНАО“», — передал инсайдер. Позднее в Югре он разрабатывал закон об участии общественных представителей в значимых проектах регионального правительства. Там же проводил научно-правовые экспертизы.

На юге Тюменской области ректор ТюмГУ стал одним из авторов двух ключевых законов: «О референдуме в Тюменской области» и избирательного Кодекса Тюменской области. «У Фалькова интересная кандидатская, созданная как раз в этом направлении — по теме „Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в РФ“», — рассказал инсайдер. Он также отметил, что не последнюю роль в отборе в рабочую группу сыграл и стремительный рост ТюмГУ. Как передал инсайдер, очередное заседание рабочей группы пройдет 21 января в Институте законодательства и сравнительного правоведения.