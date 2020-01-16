Работа над новой Конституцией может стоить ученому ключевого поста в тюменском правительстве

Валерий Фальков уже находится в Москве, где состоится первое собрание рабочей группы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Участие главы Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова в рабочей группе, которая подготовит поправки в Конституцию РФ, может стоить ему места первого замгубернатора региона. Об этом «URA.RU» рассказал политолог Андрей Шуклин. Ранее ученого называли одним из главных кандидатов на пост ушедшей в отставку Натальи Шевчик.

«В состав рабочей группы не входят госслужащие, участие в ней Валерия Фалькова может повлиять на принятие решения по его возможному назначению», — отмечает он. По его мнению, возможны два варианта развития событий — либо губернатор Александр Моор выберет другого кандидата, либо ученого будут ждать и «держать» место пустым вплоть до завершения работы над поправками.

Последнее возможно, если ректор ТюмГУ является основным кандидатом на должность, считает политолог Александр Безделов. «Если он не считается основным — скорее всего, назначение произойдет без него. В любом случае он не проиграет — перед ним откроются перспективы федерального уровня», — считает он. Фальков с 2014 года входит в резерв управленческих кадров под патронажем президента РФ.

Тюменские политологи считают, что ректор ТюмГУ станет одним из тех, кто сыграет ключевую роль в создании новой версии Конституции, поскольку он один из немногих в рабочей группе имеет высокую юридическую квалификацию. Как напомнил Шуклин, в 1990-х Конституцию разрабатывал предшественник Фалькова на посту ректора и его учитель Геннадий Чеботарев. «В целом это уникальное событие для региона и высокая оценка как для Тюменской области, так и для университета», — отмечает Александр Безделов.

В Тюменском госуниверситете сообщили, что Валерий Фальков уже находится в Москве. Ранее «URA.RU» писало, что первое заседание рабочей группы по внесению поправок в Конституцию состоится 16 января в 13:30 по московскому времени.