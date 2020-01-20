В российском городе мать с сыном выгнали из съемной квартиры жить на улицу

Жительницу Подольска Людмилу Сывороткину с 16-летним сыном выставили из квартиры, которую они снимали полгода. Уже три дня они ночуют на детской площадке возле своих вещей, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
«Моя ошибка в том, что я не заключила письменный договор. А тут ее [арендодателя] внучке исполнилось 18 лет. Девушка со своим парнем захотела пожить отдельно от родителей», — рассказала женщина. По ее словам, арендодатель не согласилась оставить их на несколько дней, чтобы те сумели найти другую квартиру.
Из-за того, что за вещами пришлось следить, Сывороткина пропустила две смены на работе, в результате ее лишили недельного заработка за прогулы. Тогда соседи и другие жители города собрали семье сумму в размере 4 400 рублей. Родственников у пострадавшей нет, а просить помощи у своего бывшего супруга она не стала. «Человек безразличен к ситуации. Мы с сыном прописаны в квартире его родителей. Я могла подать на размен жилплощади, но не посмела этого сделать», — пояснила Сывороткина.