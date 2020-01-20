Попасть легально на территорию заповедника сегодня могут немногие Фото: с сайт denkamen.ru

В распоряжении «URA.RU» оказались кадры из заповедника «Денежкин камень». Видео, присланное в редакцию, свидетельствует о посещении «особой зоны» посторонними.

На кадрах видна металлическая бочка из-под технической жидкости, спиленные деревья и следы людей на снежной тропе. «Кадры сняты прошлой весной, — сообщил приславший видеозапись. — Место расположено в глубине заповедника, там, где в 2010 году был пожар».

О том, что заповедник «Денежкин камень» — практически «проходной двор», рассказал недавно его бывший сотрудник Геннадий Веденин. В интервью агентству «ЕАН» он заявил, что лично знает людей, которые за 10 тысяч рублей водят туда нелегальные экскурсии.

«Люди, которые бывали в „Денежкином камне“, говорят, что там часто встречаются костровища, мусор и другие следы пребывания человека, — заявил „URA.RU“ общественник Евгений Ющук. — На YouTube опубликована история, как туристы приехали туда на автобусе, с рюкзаками, прошли в заповедник (местные дали совет, как лучше сделать), вернулись обратно и никто их не поймал».

По мнению Ющука, следы пребывания людей на заповедной территории — еще один аргумент в пользу того, что «Денежкин камень» надо переводить в режим национального парка. Это даст возможность сделать поток туристов легальным и начать зарабатывать на экотуризме.

«URA.RU» попросило прокомментировать запись директора заповедника Анну Квашнину — к моменту публикации ответ на запрос не поступил.

Тема «Денежкиного камня» — одна из самых резонансных в регионе: в паблике идет дискуссия об идее его перевода в статус национального парка. За сохранение текущего статуса выступает его администрация, ряд журналистов, а также представители Greenpeace. На недавней пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что пакет документов для перевода «Денежкиного камня» в статус национального парка готов.