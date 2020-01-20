Смену генпрокурора РФ связали с запросом на обновления

Выдвижение кандидатуры зампредседателя Следственного комитета России Игоря Краснова на должность генпрокурора связано с курсом на обновление государственного корпуса. Таким мнением с «URA.RU» поделилась вице-президент «Фонда открытой новой демократии» Анна Федорова.
«В принципе, кандидатура Краснова — логичное продолжение курса на обновление государственного корпуса, на людей, которые учились не когда-то, а которые освоили современные навыки и компетенции. Это соответствует запросу на обновление», — рассказала Федрова.
По ее словам, подобное назначение является «логичным продолжением кадровой политики», которую президент РФ Владимир Путин проводит в последнее время. «Я имею в виду подготовку в Высшей школе государственного управления, которую в народе называют „губернаторской школой“. За последние месяцы мы видели немало уже оттуда назначений», — пояснила она.
Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка покинул свой пост. Вместо него президент России Владимир Путин предложил назначить замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова. По данным источника «URA.RU», Краснов входит в ближний круг главы Следкома Александра Бастрыкина.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.