Источник в СКР: будущий генпрокурор РФ Игорь Краснов входил в ближний круг Бастрыкина

Зампредседателя СК Игорь Краснов входил в ближний круг главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщил информированный источник «URA.RU» в СКР. Генерал-лейтенант юстиции стал претендентом на должность генерального прокурора России вместо отставленного Юрия Чайки.
«В „системе“ Краснов занимался расследованием особо важных дел, о нем самом известно было мало. Однако он входил в ближний круг председателя [Александра Бастрыкина] и де-факто исполнял обязанности первого заместителя. Однако де-юре эту должность не занял и звание генерал-полковника почему-то не получил», — пояснил собеседник «URA.RU». По его словам, в свете противостояния СКР с надзорным ведомством занятие должности генпрокурора РФ выходцем из Следственного комитета является символичным.
Собеседник «URA.RU» в прокуратуре уточнил, что информация об отставке Юрия Чайки циркулировала с декабря 2019 года. Тогда же в разговорах в ведомстве появилась фамилия Игоря Краснова.
Игорь Краснов родился в 1975 в Архангельске. В 2016 году стал заместителем председателя Следственного комитета РФ, спустя год получил звание генерал-лейтенанта юстиции. 20 января выдвинут кандидатом на должность генерального прокурора России вместо Юрия Чайки. Последний с июня 2006 года возглавлял надзорное ведомство, его полномочия истекали в июне 2021 года.