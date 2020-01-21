Иран: украинский Boeing был сбит двумя ракетами

Украинский пассажирский Boeing, который разбился 8 января недалеко от аэропорта Тегерана, был сбит двумя ракетами. К такому выводу пришло управление гражданской авиации Ирана, сообщает агентство Bloomberg.
«Был сбит двумя ракетами малой дальности класса „земля-воздух“. <…>. Ракеты „Тор-М1“ были выпущены по связанному с Киевом реактивному лайнеру Boeing 737-800 с Севера», — пишет агентство со ссылкой на второй предварительный доклад ведомства, которое занимается расследованием авиакатастрофы.
Также в документе отмечается, что найденные на месте крушения «черные ящики» являются «одним из самых современных устройств такого рода в мире», и Ирану не удается расшифровать данные, а Франция и США отказались отправлять необходимое для этого оборудование.
В авиакатастрофе «Международных украинских авиалиний», как напоминает RT, погибли 176 человек. Самолет рухнул на землю почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Власти Ирана признали, что в лайнер был по ошибке сбит силами ПВО.