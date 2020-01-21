Доктор Мясников предложил свои поправки в Конституцию

Распределение врачей по регионам решит проблему с нехваткой специалистов (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Врач и телеведущий Александр Мясников поддержал изменения в Конституцию Россию. Мысли по поводу изменения закона он выразил в своем telegram-канале.

«Для меня представляется просто решить этот вопрос: давай диплом, но не лицензию/сертификат. Право на самостоятельную работу только после практики по распределению, как в большинстве стран», — написал врач, предложив отразить этот момент в Конституции.

Мясников также обратил внимание на дискуссию о необходимости распределения врачей. По его словам, такое решение поможет регионам, где мало специалистов.

Ранее врач уже предлагал ввести подобное ограничение. В плане распределения специалистов он посоветовал ориентироваться на систему США. Мясников также часто высказывает экспертное мнение относительно различных болезней, в частности, накануне он дал пять советов по профилактике и лечению рака, напоминает агентство Nation News. Врач также раскрыл, на какие болезни указывает боль в пояснице, пишут «Дни.ру».