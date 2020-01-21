В Госдуме хотят запретить коллекторские агентства

Депутаты считают, что деятельность коллекторов должна быть запрещена на территории России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законопроект «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником» в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Об этом сообщает «Российская газета».

Авторы законопроекта отмечают, что, несмотря на действующий с 2016 года закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и внесенных поправок в закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», количество жалоб россиян на действия коллекторов продолжает расти. «Так, в декабре 2019 года Федеральная служба судебных приставов обнародовала информацию о том, что количество жалоб на взыскателей просроченной задолженности с января по октябрь 2019 года выросло на треть (35%) по сравнению с 2018 годом», — цитирует издание одного из авторов законопроекта, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова.

Депутаты, разработавшие проект закона, считают, что несмотря на принятые ранее меры, рынок коллекторских услуг остается криминализированным. Поэтому они предлагают запретить на территории РФ деятельность организаций, чьей основной деятельностью является «выбивание» долгов у граждан. Кроме того, проект закона предусматривает запрет кредиторам на привлечение третьих лиц к взаимодействию с заемщиками.