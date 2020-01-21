NYT: Boeing замалчивал причины авиакатастрофы 10-летней давности

Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены после серии авиакатастроф Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak

Проблемы с автоматической системой Boeing 737 MAX, сбой которой привел к запретам на полеты этой модели, появились в 2009 году. Неполадки с системой были выявлены комиссией Нидерландов после того, как Boeing 737 Turkish Airlines совершил аварийную посадку в поле рядом Амстердамом, пишет New York Times.

«Из доклада комиссии Нидерландов следовало, что причиной стал сбой в автоматической системе, к которому не были готовы пилоты, а также дизайнерские просчеты при конструировании лайнера», — пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание. Журналисты NYT сообщают, что из финальной версии доклада комиссии убрали претензии к производителю. Это связывают с давлением со стороны Boeing и некоторых американских чиновников

У инцидента в 2009 году было много общего с авиакатастрофами 737 MAX в Индонезии (2018 год, 189 погибших) и Эфиопии (2019 год, 157 погибших). В Boeing заявили, что между этими инцидентами и аварией в Амстердаме нет ничего общего, а член Национальной комиссии по транспортной безопасности США Джо Седор отметил, что, несмотря на некоторое сходство, в этих происшествиях существовали дополнительные факторы, которые необходимо учитывать.

Полеты Boeing 737 MAX были приостановлены после двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах с участием этих самолетов. В компании признали, что аварии произошли после сбоя в системе электронной стабилизации самолета. По мнению экспертов, это лишило пилотов возможности решать проблемы вручную, пишет «Национальная служба новостей».