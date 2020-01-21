Пермские элиты обеспокоены возвращением в регион команды экс-губернатора

Григорий Куранов может вернуться в Пермь в должности губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Пермские политические элиты все чаще говорят о возможном возвращении в регион команды и. о. вице-премьера правительства страны — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Обсуждается, что в случае перехода губернатора Прикамья Максима Решетникова в новый состав правительства России его место займет зам Трутнева Григорий Куранов.

«Куранов является одним из основных претендентов на должность губернатора Прикамья. Его команде выгодно убрать Решетникова любым способом», — говорит источник «URA.RU», знакомый с ситуацией. Он пояснил, что «любым способом» может стать повышение главы региона или его дискредитация с последующей отставкой.

Куранов в беседе с корреспондентом «URA.RU» информацию о своем возможном возвращении в Пермь оставил без комментариев. Он пояснил, что продолжает работать в полпредстве. Источник «URA.RU», близкий к полпреду, рассказал, что даже в случае непопадания Трутнева в новый состав правительства страны последний продолжит работать в статусе полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе.

Пресс-секретарь Трутнева Тимур Чернышев рассказал «URA.RU», что не обладает информацией о возможной ротации. «У Юрия Петровича [Трутнева] ничего не изменилось — совещания и встречи. Только в названии должности приставка и. о.», — пояснил Чернышев. Руководитель пермского рекламного агентства «Стиль-МГ» Олег Андрияшкин, которого считают близким к команде полпреда Трутнева, заявил «URA.RU», что не комментирует слухи.

Собеседник «URA.RU», близкий к Куранову, утверждает, что тот не намерен в текущих условиях возвращаться в Пермь. «Он сейчас неплохо работает на госслужбе. С одной стороны — ни за что не отвечает, а с другой — постоянная занятость. Много времени проводит в Москве. А Пермский край — непростой регион, это большие сложности и большая ответственность. Ему это не надо», — утверждает инсайдер.

Куранов является одним из сооснователей пермского PR-агентства «Кучер», его компаньон — Олег Черкесов. Компания появилась в Перми в 1996 году. Сотрудники «Кучера» вели предвыборные кампании Трутнева в Перми и регионе. Собеседники «URA.RU», близкие к «Кучеру», называют Куранова исполнителем, а Черкесова — генератором идей. При этом утверждают, что в случае возвращения Куранова вернется и Черкесов. Связаться с последним не удалось — редакция его контактами не обладает.