Губернатор Пермского края срочно вылетел в Москву

Источник: губернатор Пермского края Максим Решетников перенес все мероприятия в понедельник из-за визита в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Губернатор Пермского края Максим Решетников 20 января улетел в Москву, сообщили «URA.RU» источники, знакомые с ситуацией. Они пояснили, что из-за этого расширенное совещание с мэрами в срочном порядке пришлось переносить на два часа раньше.

«Еще вчера [19 января] перенесли время совета глав, оно изначально было в 11:00. А в воскресенье утром начало перенесли на 09:00 [20 января]», — пояснил «URA.RU» инсайдер. Он уточнил, что поездка губернатора в Москву никак не связана с происшествием в отеле Перми, где в ночь на 20 января погибло пять человек. Глава региона прокомментировал данное происшествие, а после этого обратился с посланием к мэрам и руководителям представительных органов региона. Затем Решетников первым покинул заседание, поручив своим министрам пообщаться с представителями муниципалитетов.

Другой источник, знакомый с ситуацией, также подтвердил «URA.RU» информацию о визите губернатора в столицу России. Он пояснил, что о данной поездке было известно еще накануне. В пресс-службе главы региона данную информацию не комментируют.

«URA.RU» рассказывало, что губернатор Пермского края Максим Решетников может занять место в новом составе правительства страны. К основным достижениям главы региона отнесли проведенную им муниципальную реформу, а также объединение школ и больниц. Ожидается, что новый состав правительства России будет озвучен 21 января.