Пермские инсайды

Медведев и Мишустин Коллаж: соцсети

Говорят, губернатором Прикамья хочет стать человек полпреда в ДФО Юрия Трутнева. Подчиненные главы региона Максима Решетникова не против: они мечтают о его возвращении в Москву, но шансов на это практически нет. Возможность есть лишь у одного из пермских министров, который дружит с федеральными чиновниками. Из свежего выпуска инсайдов вы также узнаете, какие территории собираются объединить в этом году и кому из региональных министров больше всего достается от губернатора.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

В Пермь возвращается команда полпреда Юрия Трутнева

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что к возможной отставке полпреда в ДФО — и. о. вице-премьера Юрия Трутнева, который был губернатором Прикамья — его команда стала готовиться еще в прошлом году. Сообщается, что заместитель Трутнева Григорий Куранов и его компаньон Олег Черкесов хотят сохранить высокие позиции в политике и источники дохода даже в случае непопадания Трутнева в новый состав правительства России.

Говорят, Черкесова уже неоднократно видели в Перми: якобы он стоит за рядом публикаций в СМИ, где подрывается авторитет действующего главы Прикамья Максима Решетникова. «Им выгодно сейчас уронить позиции Решетникова, а в идеале — натравить на него силовиков. Так они хотят расчистить для себя место с перспективой назначения Куранова главой региона», — говорит инсайдер.

Губернатор Решетников сделает для пермских мэров перевод послания президента Путина

Для многих стало неожиданностью желание губернатора Пермского края Максима Решетникова организовать 20 января послание главам муниципалитетов и руководителям представительных органов региона, говорят инсайдеры. Они утверждают, что все делается под прикрытием мероприятия, которое проводит законодательное собрание Прикамья, но сам спикер краевого парламента даже не будет на нем выступать. «На самом деле Решетников будет говорить главам, как нужно понимать послание президента Владимира Путина, чтобы руководители на местах не начали заниматься самодеятельностью и по-своему трактовать установки главы государства», — говорит инсайдер. По его мнению, губернатор озвучит, каких результатов ждет от муниципалитетов и какие для этого решения они должны принять. «Он напомнит мэрам, что он тут главный, а самостоятельность муниципалитетов есть только на бумаге и должна присутствовать исключительно в головах у населения», — утверждает источник.

Шанс на переезд в Москву получил и один из пермских министров

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что шансы на переезд в Москву, помимо губернатора Максима Решетникова, есть также у главы министерства по управлению имуществом Пермского края Николая Гончарова. Последнего не связывают с командами Решетникова и предыдущего губернатора Виктора Басаргина, а утверждают, что министр находится в тесном контакте напрямую с федеральными чиновниками. «Гончаров контактирует с экс-полпредом в ПФО — замом министра экономического развития страны Михаилом Бабичем, в том числе через экс-руководителя пермского филиала Росимущества Дениса Молодых», — говорит инсайдер. Также он утверждает, что у Гончарова есть связи с федеральными элитами, в том числе главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым — через Ассоциацию юристов России. «К тому же, когда-то один из самых непубличных министров Прикамья в последнее время стал все больше проявлять себя и его имя теперь регулярно звучит в СМИ», — добавляет источник. При этом, убежден он, речь идет о том, что Гончаров займет не министерское кресло, а станет замминистра или главой какого-нибудь департамента в структурах правительства России.

Губернатор Прикамья избавляется от бывших силовиков в своей команде

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Краевую администрацию за последние пару месяцев покинули зам руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева (экс-руководитель управления юстиции Прикамья), министр территориальной безопасности Ришат Ибрагимов (экс-сотрудник ФСБ из Башкирии), замначальника контрольного департамента Владимир Самунин (экс-руководитель отдела экономической безопасности УФСБ Прикамья). Столь массовое увольнение сотрудников, связанных с силовыми структурами, источник объясняет тем, что губернатор Пермского края Максим Решетников испугался того, что именно они собирали и передавали компромат на руководителей региона в правоохранительные органы. «Когда их приглашали, то думали, что они будут улаживать проблемы. Но проблем и уголовных дел стало только больше», — говорит инсайдер.

Команда губернатора Решетникова мечтает о его уходе в Москву

В администрации губернатора Пермского края Максима Решетникова и правительстве региона многие ждут, что их руководителя заберут на повышение в Москву. Источники сообщают, что команда Решетникова не мечтает о том, что губернатор заберет их с собой, а просто хочет того, чтобы он наконец-то ушел. «Они ждут и любое высказывание федеральных экспертов о том, что Решетников может оказаться в новом составе правительства страны. Это вселяет в них надежду», — говорит инсайдер.

Глава Прикамья недоволен министром ЖХК

Источники утверждают, что губернатор Пермского края Максим Решетников продолжает высказывать жесткие претензии министру краевого ЖКХ Александру Шицыну. Последний не так давно уже получил публичный разнос за недостаточное освоение денег по федеральному проекту. В ряде территорий региона по-прежнему сложная ситуация с теплоснабжением, подачей в дома питьевой воды и вывозом мусора. «После каждого разговора с Решетниковым, Шицын выходит из его кабинета красным, как рак. Если так пойдет и дальше, то министр запросто лишится своего поста», — уверен инсайдер.

Пермского депутата Госдумы Алексея Бурнашова внесли в «черный список»

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Поговаривают, что ряд СМИ, подконтрольных администрации губернатора Прикамья, получили установку — не запрашивать и не использовать комментарии депутата Госдумы Алексея Бурнашова. В первую очередь — по посланию президента России Владимира Путина Федеральном Собранию. «Это и месть, и крест на Бурнашове. Решетников так показывает, что больше не намерен терпеть сюрпризов от депутата в виде заявлений о его уходе из Госдумы», — говорит инсайдер. При этом его возобновившуюся активность в социальных сетях объясняют желанием людей, поручившихся за него, показать, что он будет спокойно работать в нижней палате парламента страны до окончания своих полномочий.

За депутата Госдумы пришлось отвечать краевому депутату

Источники сообщают, что разрешать ситуацию с заявлением депутата Алексея Бурнашова об уходе из Госдумы пришлось депутату краевого парламента — руководителю компании «Метафракс» Армену Гарсляну. «В свое время Гарсляну предлагали стать депутатом Госдумы, но он отказался, пояснив, что у него в регионе крупный международный бизнес и он не намерен тратить время на Госдуму», — говорит инсайдер. При этом, утверждает он, Гарсляну предложили самостоятельно выбрать кандидата, которой его заменит, и глава химического предприятия сделал ставку на Бурнашова. «Вероятно, когда появились разногласия, то именно он сказал ему, что Бурнашову пора уже уйти из большой политики. Вот он это и воспринял как призыв к действию, написав заявление», — уточняет источник.

Весной в Прикамье объединят еще три территории

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, что весной 2020 года в трех районах Пермского края примут решение о преобразовании в муниципальные округа. Речь идет про Куединский, Частинский и Большесосновский районы. «Там процессы уже запущены, переговорщики [министр территориального развития Александр Борисов и замруководителя администрации губернатора Дмитрий Пучков] уже начали работать», — говорит инсайдер. Сообщается, что все формальные процедуры должны пройти весной, а в сентябре в единый день голосования будут сформированы новые думы объединенных территорий. «Правда, это задача — минимум. Губернатор мечтает, чтобы и во всех оставшихся районах провести муниципальную реформу», — утверждает источник.

Мэра Краснокамска могут наказать из-за нацпроекта

Глава Краснокамска Игорь Быкариз может быть наказан за недоработку по нацпроекту. Слухачи утверждают, что Быкариз прикрывает недобросовестных подрядчиков. Мэр закрывает глаза на затянувшийся ремонт моста через речку Ласьва, который попал в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги». Подрядчик обещал сдать объект, на который ушло 8 млн рублей, еще в августе прошлого года. На ситуацию обратили внимание горожане, которые отметили, что от ремонта опоры моста начали разрушаться. Местные жители винят Быкариза в том, что вынуждены несколько месяцев объезжать затянувшуюся стройку, а подрядчик «увел» деньги и бросил объект. Инициативная группа жителей намерена обратить на проблему внимание губернатора.

Мэр скандальной территории не сможет победить на выборах

У главы Осинского района Якова Лузянина, заявившегося на выборы, нет шансов на победу. Инсайдер уверен, что его противостояние с «непризнанным мэром» Алексеем Григорьевым ударило по собственной репутации Лузянина. Ко всему прочему, ему не удалось разобраться с большинством реальных проблем в территории. Вместо этого Лузянин покровительствовал местным бизнесменам. Именно их проблемы, а не вопросы простых людей, он якобы решал чаще, говорит инсайдер. Заручиться негласной поддержкой краевых властей ему не удалось еще и потому, что опальный мэр стал «слишком самостоятельным» в решении некоторых вопросов.

Пермские застройщики несут серьезные финансовые потери

Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Ситуация на строительном рынке Пермского края значительно ухудшилась, говорит источник. Застройщики подводят предварительные итоги года, и они неутешительны — финансовые обороты многих крупных игроков упали в разы. Как и ожидалось, спад произошел на фоне вступивших в силу изменений, как на федеральном уровне, так и новых требований, заключенных между девелоперами и мэрией Перми. Теперь большинство экспертов отрасли прогнозируют скачок цен на новостройки в регионе в условиях продолжающегося снижения объемов строительства.

Старейшего застройщика Пермского края попробуют сохранить

Акционеры Треста 14 все-таки откажутся от банкротства предприятия. Источник в отрасли утверждает, что руководство предприятия намерено продолжать работу. Девелопер уже избавился от ряда непрофильных активов и сумел выправить финансовую ситуацию. Таким образом, впервые за два года Трест 14 может получить прибыль, но говорить о полном выходе из кризиса рано, уверен инсайдер.

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