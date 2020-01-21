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На стройке, которую курируют власти Зауралья, произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, пожарный шланг, пожарные
Пожар на стройке удалось ликвидировать менее чем за полчасаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожар в недостроенном физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) в городе Петухово Курганской области произошел минувшей ночью. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сообщение о пожаре поступило 21 января в 01:04. Это строящееся двухэтажное здание в городе Петухово по улице Кирова», — сообщили в ведомстве. Локализовать пожар удалось уже к 01:22, а ликвидировать открытое горение — к 01.27.

«Огнем повреждены окна, межкомнатные перегородки, напольное покрытие. Общая площадь составила 60 квадратных метров», — уточнили в ГУ МЧС. Причина пожара устанавливается. Дозвониться до руководства тюменской компании «Формула ремонта» (генподрядчик) по телефонным номерам, имеющимся в распоряжении редакции, «URA.RU» не удалось.

Строительство ФОКа в Петухово ведется по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Ранее «URA.RU» сообщало, что сдать новый спортобъект требовалось к 30 ноября, однако этого до сих пор не произошло. Также оказались сорваны сроки строительства ФОКа в поселке Мишкино Курганской области. На оба объекта федеральный бюджет выделил Зауралью около 170 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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