На стройке, которую курируют власти Зауралья, произошел пожар

Пожар в недостроенном физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) в городе Петухово Курганской области произошел минувшей ночью. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Сообщение о пожаре поступило 21 января в 01:04. Это строящееся двухэтажное здание в городе Петухово по улице Кирова», — сообщили в ведомстве. Локализовать пожар удалось уже к 01:22, а ликвидировать открытое горение — к 01.27.
«Огнем повреждены окна, межкомнатные перегородки, напольное покрытие. Общая площадь составила 60 квадратных метров», — уточнили в ГУ МЧС. Причина пожара устанавливается. Дозвониться до руководства тюменской компании «Формула ремонта» (генподрядчик) по телефонным номерам, имеющимся в распоряжении редакции, «URA.RU» не удалось.
Строительство ФОКа в Петухово ведется по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Ранее «URA.RU» сообщало, что сдать новый спортобъект требовалось к 30 ноября, однако этого до сих пор не произошло. Также оказались сорваны сроки строительства ФОКа в поселке Мишкино Курганской области. На оба объекта федеральный бюджет выделил Зауралью около 170 млн рублей.