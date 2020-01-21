На Ямале не смогли избавиться от активов скандальной организации, считавшейся брендом округа

Часть имущества спорткомплекса «Ямалкан», который принадлежит АНО «КАН», не смогли продать на аукционе 21 января. На момент проведения торгов не было подано ни одной заявки, следует из информации, опубликованной на сайте Российского аукционного дома (РАД).
«Организатор торгов сообщает, что в связи с отсутствием заявок на участие в торгах […]торги признаны несостоявшимися», — говорится в протоколе о результатах аукциона.
Компания пытается продать главный корпус спорткомплекса — одноэтажное здание туристического центра площадью около 1250 квадратных метра за 122,8 млн рублей. Здание продают в рамках погашения долга перед банком «Финансовый стандарт».
Центр «Ямалкан» построили в 2013 году для проведения соревнований по гонкам на снегоходах. Власти Ямала выделили субсидию на возведение центра в размере 350 млн рублей, однако в 2016 году потребовали ее через суд обратно, так как центр не использовался по назначению. Кроме того, владельцы «Ямалкана» проиграли судебное заседание строительной компании «Партнер Групп», которая не получила денег за выполненные работы. Она же и инициировала процедуру банкротства. Ранее «URA.RU» сообщало, что имущество центра также разворовывают неизвестные.