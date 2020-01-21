Лидер в борьбе за кресло главы зауральского района перед выборами получил новую должность

Первый заместитель главы Сафакулевского района Курганской области Ансар Ахметжанов получил должность секретаря местного отделения «Единой России». Информация об этом появилась перед выборами главы района, в которых Ахметжанов принимает участие.
«В связи с досрочным сложением полномочий секретаря местного отделения Рашита Хайрнасова единороссы выбрали нового секретаря — Ансара Ахметжанова», — говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения «Единой России». Также партия поддержала кандидатуру Ахметжанова на предстоящих выборах. Хайрнасов получил благодарственное письмо от руководителя зауральских единороссов Евгения Кафеева.
Ранее «URA.RU» сообщало, что по итогам заседания конкурсной комиссии Ахметжанов стал лидером в борьбе за кресло главы Сафакулевского района, обойдя своих конкурентов по количеству баллов. Действующий глава района Хайрнасов, полномочия которого истекли, не стал участвовать в новых выборах. Выборы главы района состоятся 21 января во второй половине дня на заседании районной думы.
В декабре 2019 года главой Сафакулевского района депутаты избрали главу Сафакулевского сельсовета Радмила Вафина, несмотря на то что он набрал меньше баллов, чем управляющий делами районной администрации Фаиз Нурмухаметов, кандидатуру которого лоббировали областные власти. Уже на следующий день, 10 декабря, Вафин отказался возглавлять район.