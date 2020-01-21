Исполняющий обязанности вице-премьера по транспорту и связи Максим Акимов покинет состав кабинета министров и может возглавить Калужскую область. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
«В новый состав правительства не войдет <…> Максим Акимов», — пишет издание. На своем посту он курировал национальную программу «Цифровая экономика». Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин называет цифровизацию реального сектора экономики одной из приоритетных задач своего правительства. Акимов также курировал национальный проект повышения безопасности и качества автодорог.
По данным источников издания, Акимову предложили пост губернатора Калужской области. Нынешний глава региона Анатолий Артамонов, с 2000 года занимающий эту должность, при этом будет выдвинут в Совет Федерации, где возглавит комитет по бюджету.
Ранее после ухода в отставку правительства России во главе с Дмитрием Медведевым пост премьер-министра занял бывший руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, напоминает RT. Своим преемником в налоговой он назначил Даниила Егорова, прежнего заместителя. Медведев получил вновь созданный пост заместителя председателя Совета безопасности, сообщает агентство Nation News.