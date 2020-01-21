РБК узнал об уходе вице-премьера из правительства. Он может стать губернатором

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, акимов максим
Максим Акимов уйдет из правительства и станет губернатором Калужской областиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Исполняющий обязанности вице-премьера по транспорту и связи Максим Акимов покинет состав кабинета министров и может возглавить Калужскую область. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

«В новый состав правительства не войдет <…> Максим Акимов», — пишет издание. На своем посту он курировал национальную программу «Цифровая экономика». Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин называет цифровизацию реального сектора экономики одной из приоритетных задач своего правительства. Акимов также курировал национальный проект повышения безопасности и качества автодорог.

По данным источников издания, Акимову предложили пост губернатора Калужской области. Нынешний глава региона Анатолий Артамонов, с 2000 года занимающий эту должность, при этом будет выдвинут в Совет Федерации, где возглавит комитет по бюджету.

Ранее после ухода в отставку правительства России во главе с Дмитрием Медведевым пост премьер-министра занял бывший руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, напоминает RT. Своим преемником в налоговой он назначил Даниила Егорова, прежнего заместителя. Медведев получил вновь созданный пост заместителя председателя Совета безопасности, сообщает агентство Nation News.

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