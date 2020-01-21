Покинувший пост премьер-министра Дмитрий Медведев после своего ухода из кабмина отписался от единственного аккаунта, на который он был подписан в Instagram. По сообщению ряда СМИ, из подписок экс-премьер удалил официальный аккаунт правительства России.
Ранее страница ведомства была единственной, на которую Медведев был подписан в социальной сети, пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Сейчас экс-премьер не подписан ни на один из аккаунтов. При этом принадлежащий правительству аккаунт government_rf сохранил подписку на бывшего главу кабинета министров, отмечают «Открытые медиа».
На момент подготовки публикации у Медведева 2,6 млн подписчиков. С момента ухода в отставку бывший премьер не сделал ни одной публикации.
Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства и своем уходе с поста премьер-министра 15 января, сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, пишет RT. Новым главой кабмина стал бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Медведев возглавил вновь созданный пост заместителя председателя Совета безопасности страны.