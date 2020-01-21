Челябинского депутата, убившего жену на глазах у детей, оставили за решеткой

Следствие добилось, чтобы Азата Зарипова оставили в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Челябинский депутат расстрелял жену

Азат Зарипов, Депутат поселка Локомотивный (Челябинская область) Азат Зарипов, в августе 2019 года застреливший на глазах у детей свою жену, останется в СИЗО до 21 марта. Такое решение принял 21 января Карталинский городской суд.

«Оснований для изменения или отмены ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу суд не усмотрел, так как основания для ее избрания не отпали и не изменились, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе суда. — Учитывая перечень действий, для выполнения которых следователь ходатайствует о продлении содержания под стражей на два месяца, суд нашел запрошенный срок соразмерным объему следственных действий».

Ночью 21 августа всеми уважаемый главврач районной больницы Зарипов несколько раз выстрелил в жену из охотничьего ружья на глазах у троих детей. Перед этим женщина познакомилась в интернете с молодым человеком и заявила депутату, что собирается бросить его и уехать с детьми в Сибирь.

При избрании меры пресечения Зарипов просил поместить его под домашний арест, поскольку во всем признался, сотрудничает со следствием и страдает тяжелой формой диабета. Об этом же просила мать убитой им жены, однако суд решил иначе. В конце прошлого года Зарипов действительно попал в больницу из-за резкого ухудшения здоровья. Сейчас обвиняемый остается депутатом поселкового собрания, но потерял должность главврача.