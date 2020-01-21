Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 миллиарда рублей

Министерство обороны отозвало иск о компенсации ущерба к замглавы Генштаба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве по двум эпизодам. Следствие полагает, что он причастен хищению 6,7 миллиарда рублей.

«Арсланову предъявили обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. На заседании Второго окружного военного суда, который рассматривает жалобу на арест имущества генерал-полковника, руководство оборонного ведомства приняло решение отозвать иск о компенсации ущерба.

Минобороны примет решение, заявлять ли новый иск к Арсланову позже, передает RT. Срок следствия по делу замначальника Генштаба продлили до 6 февраля.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Арсланов занимал должность начальника связи — заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа по связи, который базируется в Екатеринбурге (позже был преобразован в Центральный военный округ).