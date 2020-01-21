За день до назначения Ансар Ахметжанов стал секретарем местного отделения «Единой России» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главой Сафакулевского района Курганской области на заседании районной думы единогласно избрали Ансара Ахметжанова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Курганской области. Прежний глава отказался от должности через день после выборов.

«За его кандидатуру (Ахметжанова) отдали свои голоса 14 депутатов из 14, принявших участие в голосовании», — сообщается на сайте областного правительства. Ранее Ахметжанов работал в должности первого заместителя главы Сафакулевского района.

Ансар Ахметжанов получил должность секретаря местного отделения «Единой России» за день до выборов. Партия поддержала его кандидатуру на голосовании. Предыдущий глава района Рашит Хайрнасов, полномочия которого истекли, не стал участвовать в новых выборах.

В декабре 2019 года после выборов в Сафакулевском районе произошел скандал. Депутаты избрали главой сельсовета Радмила Вафина, но уже на следующий день он отказался возглавлять район. Пришлось проводить новые выборы.