Оппозиция Екатеринбурга раскололась из-за митинга в защиту Конституции

Накануне митинга против изменения Конституции РФ в Екатеринбурге в среде оппозиционеров произошел раскол. Сторонница партии «Яблоко» Ирина Скачкова отдельно от руководства реготделения «Яблока» подала заявку на проведение акции против внесения изменений в Конституцию РФ в Екатеринбурге. По словам зампредседателя свердловской партийной ячейки Максима Петлина, решение об участии «яблочников» в мероприятии «будет принято позже».
Скачкова подала заявку на проведение митинга 1 февраля на площади Труда накануне. Вместе с ней в министерство общественной безопасности обратились координатор «Открытой России» (решением Минюста организация внесена в список «нежелательных») в Екатеринбурге Владислав Постников и активистка партии «Парнас» Галина Бастрыгина. Ожидаемая численность участников протестной акции — 500 человек.
В разговоре с «URA.RU» Скачкова отметила, что «мероприятие заявила не какая-то из политических сил, а политически нейтральная группа гражданских активистов», чтобы привлечь внимание большего количества людей, вне зависимости от их взглядов. «Если мы получим подтверждение от министерства общественной безопасности, будем выходить с предложениями на партии», — сообщила она. Вместе с тем, глава свердловской ячейки партии «Парнас» Михаил Борисов заявил, что примет решение об участии в ближайшее время.
Петлин также отметил, что позиция партии «Яблоко» по поводу изменения Конституции может быть выражена не только на митинге 1 февраля, но и на акции памяти Бориса Немцова 28 февраля в Екатеринбурге.
Сторонники оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге точно не присоединятся к акции, сообщила «URA.RU» координатор штаба Навального в уральской столице Ирина Норман. «Пока мы к этой акции не присоединяемся. На данный момент не очень понятно, какие именно поправки будут внесены в Конституцию. Если вновь будет объявлено что-то кардинальное, мы сообщим о планируемых действиях», — рассказала Норман.
Постников, в свою очередь, заявил, что, если МОБ перенесет площадку митинга, организаторы акции не будут призывать к несанкционированным выступлениям. «Есть и другие формы [выражения позиции]: публичные дискуссии, одиночные пикеты», — объяснил он.