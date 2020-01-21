Дерипаска обвинил ЦБ в уничтожении миллионов рабочих мест в России

Миллиардер Олег Дерипаска сравнил успехи в экономике США с ситуацией в России. Он обвинил Центробанк в уничтожении миллионов рабочих мест из-за закрытия предприятий и плохих условий для развития бизнеса. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест», — написал Дерипаска. Миллиардер привел статистику, свидетельствующую о том, что в США за последние три года было создано 12 тысяч предприятий, 7 миллионов рабочих мест. Были расширены возможности для трудоустройства различных групп населения.
Бизнесмен завел свой telegram-канал недавно. По его словам, он решил создать свой, чтобы сформулировать собственное мнение об актуальных событиях и получить обратную связь.
Ранее сообщалось, что Дерипаска возглавил список самых обедневших миллиардеров по версии Forbes, сообщает агентство Nation News. Его состояние сократилось до 4 миллиардов долларов.