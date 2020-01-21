Дерипаска обвинил ЦБ в уничтожении миллионов рабочих мест в России

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Олег Дерипаска привел статистику экономических успехов СШАФото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0

Миллиардер Олег Дерипаска сравнил успехи в экономике США с ситуацией в России. Он обвинил Центробанк в уничтожении миллионов рабочих мест из-за закрытия предприятий и плохих условий для развития бизнеса. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест», — написал Дерипаска. Миллиардер привел статистику, свидетельствующую о том, что в США за последние три года было создано 12 тысяч предприятий, 7 миллионов рабочих мест. Были расширены возможности для трудоустройства различных групп населения.

Бизнесмен завел свой telegram-канал недавно. По его словам, он решил создать свой, чтобы сформулировать собственное мнение об актуальных событиях и получить обратную связь.

Ранее сообщалось, что Дерипаска возглавил список самых обедневших миллиардеров по версии Forbes, сообщает агентство Nation News. Его состояние сократилось до 4 миллиардов долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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