Россиян предупредили об угрозе коронавируса, унесшего несколько жизней в Китае

Россияне могут столкнуться с новым вирусом из КНР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вспышка коронавируса в Китае представляет биологическую угрозу населению России. Об этом заявил замглавы Министерства здравоохранения РФ Сергей Краевой.

В ходе рассмотрения законопроекта о биологической безопасности представитель Минздрава привел примеры изменения свойств и форм патогенных биологических агентов, а также мест обитания их переносчиков. «И наиболее яркий пример <…> — это как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», — передает РИА «Новости» слова Краевого.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что не исключают риск завоза коронавируса в Россию. Однако, как уточняет ведомство, вероятность его распространения крайне низкая. Как заявляли в Минздраве РФ, к февралю в стране появится экспресс-тест на выявление нового вируса, сообщает RT.

Согласно последним данным, в общей сложности зарегистрирован 291 случай заражения данным вирусом. Шестеро скончались. Коронавирус может способствовать поражению дыхательной системы, ЖКТ и нервной системы своего носителя, передает агентство Nation News.