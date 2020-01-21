В Кургане школу закрыли из-за коммунальной аварии

Гимназия, возле которой произошла авария (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской гимназии №19 из-за коммунальной аварии приостановлено обучение. Родителям школьников начальных классов приходится брать отгулы за свой счет, чтобы остаться с детьми. Об этом «URA.RU» сообщил один из родителей.

«Дети не ходят в школу второй день из-за того, что прорвало трубу. Приходится отпрашиваться с работы, чтобы сидеть с ребенком», — рассказал «URA.RU» один из родителей детей, которые учатся в начальном звене гимназии.

На сайте гимназии сказано, что занятия первой и второй смен были отменены в связи с продолжающимися работами по ремонту канализации соседнего дома (замена труб во дворе гимназии). Ремонтные работы идут круглосуточно и должны быть закончены к 23 января.

«Дети не учились сегодня, так как был выход сточных вод на поверхность. Школа была вынуждена досрочно завершить занятия», — сообщила пресс-секретарь «Водного Союза» Надежда Куликова. На коллекторе диаметром 300 мм, проходящем по территории школы, произошла авария. Сегодня работники ресурсоснабжающей организации вели подготовительные работы и завезли трубу. Завтра будут делать перекладку.

Ранее неоднократно сообщалось, что в Кургане практически полностью изношены системы водоснабжения и водоотведения, поэтому на ремонт нужны деньги. Несмотря на это, с 2020 года власти снизили тариф на воду в Кургане.