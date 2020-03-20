Сообщника экс-силовика, вымогавшего взятки у челябинского бизнесмена, выпустили из СИЗО

Дмитрия Дубынина выпустили из СИЗО под домашний арест Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 20 марта изменил меру пресечения Дмитрию Дубынину, фигуранту уголовного дела о вымогательстве взятки у бизнесмена Артура Никитина. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе суда. Решение по сообщнику Дубынина, экс-следователю ГУ МВД по региону Алексею Журавлеву, вынесут 24 марта.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста действует до 26 мая», — уточнили в пресс-службе суда. До этого времени Дубынин находился в СИЗО.

«Он сотрудничает со следствием и дает показания. В том числе на тех, кому предназначались взятки», — рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах. Журавлев, которого прокуратура требует перевести с домашнего ареста в СИЗО, от такого сотрудничества отказывается.

URA.RU стали известны новые подробности уголовного дела. В конце апреля 2019 года Дубынин предложил Никитину услуги по закрытию уголовного дела о неуплате налогов в отношении фирмы «Стройсвязьурал 1», принадлежащей бизнесмену. О самом деле Журавлев узнал от своих бывших коллег в полиции. Все переговоры Дубынина с Никитиным шли на стройплощадке отеля, возле Дома быта на улице Васенко в Челябинске. С бизнесмена запросили 25 млн рублей, из них пять миллионов в виде аванса. Деньги якобы предназначались для прокуратуры, Следственного комитета и полиции.

Первую сумму, 200 тыс. рублей, Никитин передал в мае, в офисе ТЦ «Куба», собственником которого является. Этой суммой, по версии следствия, Дубынин поделился с Журавлевым. С Никитина стали требовать еще 4,8 млн рублей, но так как следственные действия по фирме «Стройсвязьурал 1» продолжались, он платить отказался, а потом написал заявление в ФСБ. Сначала задержали Дубынина, и тот дал показания на Журавлева.

В следственном управлении СКР по региону расследование этого уголовного дела не комментируют.