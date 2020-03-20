Скорую помощь Екатеринбурга готовят к массовой перевозке пациентов с коронавирусом

Медик готовы к массовой перевозке коронавирусных больных Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Скорая помощь Екатеринбурга готова к перевозке пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом URA.RU сообщили в Управлении здравоохранения Екатеринбурга. Медики, выезжающие к потенциально зараженному коронавирусом, обеспечены противовирусными костюмами.

«Все бригады Станции скорой помощи оснащены средствами индивидуальной защиты», — заявили в пресс-службе гораздрава.

Как стало известно URA.RU от пациентов, находящихся в инфекционном отделении ГКБ №40, в Екатеринбурге были случаи, когда людей с подозрением на коронавирус перевозили бригады скорой помощи, не экипированные противовирусными костюмами. Поэтому в городе рассматривался вопрос о выделении отдельных бригад или подстанций, которые будут перевозить только пациентов с коронавирусом. Однако от этого варианта отказались.

«Скорая работает в штатном режиме, бригады выезжают на вызовы со всех подстанций равномерно. Нет выделенных подстанций, которые бы обслуживали именно пациентов с коронавирусом», — сообщили агентству в горздраве.

Сами сотрудники скорой подтвердили URA.RU, что спецодежда к ним поступила. «На каждый такой выезд бригада теперь одевает защитный костюм, — рассказал агентству сотрудник одной из подстанций скорой помощи Екатеринбурга. — Они одноразовые: после выезда мы их выбрасываем. Есть запас этих костюмов, и, насколько мне известно, их заказали еще».

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Китае в конце декабря прошлого года. На утро 18 марта в мире подтверждено более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом, число погибших превысило семь тысяч человек. В России подтверждено 199 случаев заболевания, все больные живы. Российские регионы ввели режим повышенной готовности, в том числе Ямал, Прикамье и Свердловская область. В Екатеринбурге официально подтверждено 5 случаев заболевания, с подозрением на коронавирус в ГКБ-40 находится 84 человека.