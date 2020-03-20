В Калининграде ответили полякам, решившим отобрать регион из-за коронавируса

Власти Калининградской области ответили полякам, призывающим воспользоваться сложившейся из-за коронавируса ситуацией и присоединить регион к Польше.
Пресс-секретарь правительства области Дмитрий Лысков, комментируя статью в польской Gazeta Wyborcza, заявил что в правительстве региона не готовы комментировать степень вменяемости некоторых читателей издания. «Никакой дискуссии по этому поводу не ведется», — приводит его слова РИА «Новости».
Автор публикации заявил, что Калининградская область оказалась в «полуизоляции» из-за решения Москвы закрыть границы в связи с коронавирусом. Ее жители лишились возможности закупаться в польских супермаркетах, а запаса продуктов в российских магазинах хватит лишь на месяц полной изоляции. В комментариях под статьей некоторые поляки призвали забрать Калининградскую область себе.
Российскую границу по решению премьер-министра Михаила Мишустина закрыли для иностранных граждан с 18 марта по 1 мая. Мера введена для того, чтобы не допустить распространения COVID-19. Впоследствии лидеры стран Евросоюза договорились ввести запрет на въезд иностранцев в ЕС на 30 дней.