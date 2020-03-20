Бюджетников в ХМАО отправляют в отпуска из-за коронавируса

Об этом рассказывают, в частности, педагоги в детских садах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Музыкальных руководителей и физруков отдельных детских садов ХМАО просят перенести отпуска, которые у большинства по графику летом, и отправиться на отдых сейчас, во время пандемии коронавируса. В частности, об этом рассказала педагог из Нижневартовска Лилия К. (имя изменено по просьбе источника — ред.), отказавшаяся писать соответствующее заявление.

«Дети сидят по группам, поэтому и нет необходимости в физруках и музработниках. Соответственно, заведующая предлагает пойти в отпуск сейчас. Я отказываюсь. Общалась с коллегами из других садов: не везде, но есть такие случаи и не только в Нижневартовске», — рассказала педагог.

По ее словам, из-за того, что детские сады не закрыты на карантин и их посещение никаким другим образом не ограничено (в отличие от школ и ВУЗов, которые переведены на дистанционное обучение), а соблюдать противоэпидемические мероприятия нужно, дети находятся либо в группе, либо на прогулке, где с ними занимаются воспитатели. Раньше же занятия проходили в том числе в спортзалах или в музыкальных кабинетах, что подразумевало перемещение детей и потенциальные встречи с другими воспитанниками, где работали уже физруки или музыканты. Теперь, по версии Лилии, такой необходимости нет и их якобы просят отдохнуть, чего хотят не все.

В детском саду, где преподает Лилия, от комментариев отказались, сославшись на отсутствие соответствующих полномочий. И.о. директора департамента образования Нижневартовска Дмитрий Котов опроверг информацию источника агентства, заявив, что хоть преподаватели физкультуры и музыки в детских садах не занимаются с детьми в отдельных аудиториях, но приходят к ним в группы, соответственно потребность в них никуда не делась.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники частных предприятий из Нижневартовска и Мегиона жалуются, что работодатели вынуждают их уходить в «отпуск за свой счет», преподнося это как заботу об их здоровье в условиях пандемии коронавируса в мире.