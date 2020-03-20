Центробанк принял решение по ключевой ставке в условиях коронавируса и экономического кризиса

Центробанк решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне в условиях коронавируса и экономического кризиса. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.
«Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых», — говорится в сообщении. Банк России пояснил, что события последнего месяца не совпали с его прогнозом. ЦБ отметил, что снижение курса рубля произошло из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, пишет портал «Утро.ру».
Ранее совладелец «Лукойл» Леонид Федун заявил, что цены на российскую нефть упали ниже 25 долларов за баррель. Он назвал такое падение катастрофическим. Позже в разговоре с URA.RU бывший министр экономики России, советник председателя правления ОАО «Роснано», доктор экономических наук Яков Уринсон предсказал тяжелейший кризис российской экономике, сравнимый с дефолтом 1998 года. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел в снижении цен на топливо ничего страшного.