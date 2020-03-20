Крупнейший турсервис назвал топ-30 направлений, рухнувших из-за коронавируса

Авиакомпаниям приходится развивать внутренние рейсы вместо зарубежных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Аналитики туристического рынка подсчитали, по каким авиамаршрутам произошло наиболее сильное падение продаж в результате закрытия границ из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Туту.ру», по данным на 9—18 марта рекордное снижение доли пассажиров по сравнению с 2019 годом наблюдалось на рейсах в страны Европы (80%). Падение продаж авиабилетов в страны дальнего зарубежья составило 60%, в сегменте ближнего зарубежья — 35%.

«В целом в текущих продажах по зарубежным направлениям мы наблюдаем падение в два раза, — сообщили URA.RU в пресс-службе „Туту.ру“. — Достаточно заметное падение началось во всех сегментах с конца февраля. Часть людей переносит даты вылета, часть откладывает поездку на неопределенный срок. В целом, пока исходим из того, что ситуация с пандемией продлится минимум до осени, то есть зарубежные поездки летом пока остаются под большим вопросом».

Среди туристических направлений наибольшее падение продаж случилось на маршруте Москва-Батуми — минус 94,94%. Дополнительным фактором стал действующий более полугода запрет на прямое авиасообщение. На втором месте — Москва-Милан (минус 94,34%), на третьем — Москва-Париж (минус 84,31%). Аналитики «Туту.ру» составили для URA.RU топ-30 самых упавших направлений. Среди них также рейсы из Петербурга, Казани и Новосибирска. С полным списком вы можете ознакомиться ниже.

Топ-30 зарубежных направлений по падению продаж по сравнению с 2019 годом Таблица: пресс-служба «Туту.ру»

Ранее URA.RU сообщало, что из-за закрытия границ у авиакомпаний простаивают самолеты и копятся огромные долги, ведущие к банкротствам. Чтобы компенсировать часть убытков перевозчики стали перенаправлять лайнеры на внутренние рейсы. Это стало толчком к снижению цен по множеству направлений. Однако вскоре авиакомпании могут столкнуться и с запретом на путешествия по стране.

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