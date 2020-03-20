Съемки передачи «Давай поженимся!» приостановлены из-за карантина по коронавирусу. Об этом рассказала ведущая шоу Роза Сябитова.
«Мне руководство телеканал четко сказало: „Роза Раифовна, пожалуйста, мы не ходим ни на какие съемки, ни на радио, никуда. Мы тихо сидим у себя дома“», — приводит ее слова «Ридус». Сваха подчеркнула, что все телеведущие отправлены домой. Она отметила, что отснятого материала хватит до конца апреля. Сябитова также призналась, что следующая съемка будет только после 15 апреля. По словам ведущей, некоторые выпуски передачи могут выходить повторно, если сдвинутся даты съемки. При этом она отметила, что сниматься без зрителей выпуски не будут, так как это важная часть формата шоу.
Сама Сябитова собирается провести карантинное время в своем подмосковном доме. Ведущая рассказала, что ее коттедж стоит в поле. По словам свахи, она ездит за продуктами в соседний город Ногинск в медицинской маске и закупается сразу на две недели. Сябитова добавила, что телеканал даже выдавал ей упаковку масок.
Ранее московский врач спрогнозировал, что эпидемия коронавируса в России может закончиться летом, но скорее всего это произойдет не раньше осени. Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань в Китае. Сейчас в мире инфекцией заражены 253 тысячи человек, 10 тысяч погибли, 86 тысяч смогли вылечиться. В России заражены 199 человек.
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