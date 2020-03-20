Россиянам придется взять на себя работу мигрантов

Из-за отсутствия притока новой иностранной рабочей силы жителям России придется взять на себя работу, которую раньше выполняли мигранты. В частности, российским гражданам придется самостоятельно работать на дачах.
Весной в Россию традиционно приезжает около полумиллиона мигрантов для работы на приусадебных участках. Однако в этом году из-за закрытия границ на фоне распространения коронавируса страна не получит притока рабочей силы.
«Нам будет не хватать мигрантов. Конец марта и весь апрель — это пик сезонного приезда мигрантов для работ на приусадебных участках. Мигранты зимой живут дома, а весной приезжают в Россию копать грядки и чинить заборы. Но в этом году приехать они не смогут», — рассказал URA.RU президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. По его словам, на фоне дефицита кадров цены на подобные услуги могут вырасти.
Представитель Объединения садоводов России Александр Ханенко подтвердил агентству, что многие россияне привлекают мигрантов для работы на своих участках. При этом он предположил, что россияне в этом году самостоятельно будут выполнять работу мигрантов: «Сами начнут на фоне кризиса работать. Учитывая, что у нас доллар так подскочил, плюс еще коронавирус. Сами начнут пахать».
Ранее URA.RU писало, что на фоне дефицита мигрантов в России появится много новых вакансий в сфере ЖКХ и строительства.
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