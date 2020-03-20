На Урале власти задумались о закрытии кальянных из-за коронавируса

Власти Свердловской области обсуждают вариант закрытия в регионе всех кальянных. Об этом URA.RU сообщил знакомый с ситуацией источник.
По словам собеседника агентства, такая мера обсуждается заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым и региональным министерством здравоохранения. Произойдет это в том случае, если власти решат закрыть кинотеатры и детские зоны в торгово-развлекательных центрах.
Первый заболевший коронавирусом появился в Екатеринбурге 17 марта — диагноз поставили женщине, которая вернулась из Италии. Через некоторое время заболевание было подтверждено у еще шести человек. Чтобы избежать распространения вируса, в столице Урала усилили меры по дезинфекции общественного транспорта, а все торговые центры перевели на особый режим.
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