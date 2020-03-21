Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

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Круглый стол в МИА
Алексей Пушков напомнил, что Помпео известен своим гибким отношением к правдеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков призвал госсекретаря США Майка Помпео «не валить с больной головы на здоровую». Такое заявление он сделал в ответ на обвинение России в распространении ложных сведений о коронавирусе.

«Госсекретарь Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в „дезинформации по поводу коронавируса“. Но если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», — написал он в своем Twitter.

Сегодня Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении ложных сведений о COVID-19. Он отметил, что дезинформация направлена на дискредитацию действий Америки по борьбе с распространением инфекции. По последним данным, на сегодняшний день в мире 253 757 людей заражены коронавирусом. Излечиться удалось 86 591 человеку. Скончались от него 10 525 человек.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Ранее Алексей Пушков заявил о том, что на выборы президента США, которые состоятся в ноябре 2020 года, может повлиять коронавирус. По его мнению, ответственность за эпидемию неизбежно возложат на Дональда Трампа, а ее последствия очень вредны для экономики страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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