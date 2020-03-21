Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин

На фоне снижения общемировых цен на нефть стоимость бензина для россиян может быть снижена. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.
«Можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны», — цитирует депутата РИА «Новости». При этом он отметил, что прямой зависимости между стоимостью бензина и ценами на сырье на мировых рынках нет.
По мнению парламентария, снижение цен на бензин может стать мерой социальной поддержки населения, ведь за счет уменьшения затрат на логистику должны подешеветь продукты. «Бизнес должен быть социально ответственен в это непростое для всего мира время», — говорит Шеремет.
Цены на нефть обвалились в результате выхода России из сделки со странами ОПЕК. Это моментально привело к падению курса рубля. Кроме того, США готовят санкции в отношении РФ за развязывание торговой войны. Однако, по мнению западных аналитиков, санкции помогут России справиться с кризисом, сообщает телеканал 360. Банк России для поддержки экономики страны решил сохранить ключевую ставку на уровне 6%, пишет агентство Nation News. Глава «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует возврат стоимости нефти с текущих 27-28 долларов за баррель до 60 долларов в течение этого года.