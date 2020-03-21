В РПЦ выступили против сексуального образования для школьников

Лекции по сексуальному просвещению в школах могут вызвать протест родителей и нарушить нравственный закон. Такое мнение высказал член Церковно-общественного совета по биомедицинской этике (ЦОС), сопредседатель рабочей группы Всемирного русского народного собора по здравоохранению, священник Феодор Лукьянов.
«Введение программ сексуального просвещения для детей создаст протестные настроения в родительском сообществе и будет прямым нарушением нравственного закона», — приводит РИА «Новости» слова Лукьянова.
По мнению священника, подобные программы в России повторяют зарубежные аналоги, где «девиантные модели поведения, которые считаются болезнями, навязываются как вариант нормы». Лукьянов считает, что ребенок не знает, что ему делать с полученной информацией сексуального характера. «Информирование человека развращает. Эта информация может смущать, пробуждать интерес и желание экспериментировать», — подытожил он.
На прошедшем 18 марта заседании Церковно-общественного совета было предложено опубликовать заявление «о недопустимости раннего сексуального просвещения учеников младших классов». Предполагается, что заявление обнародуют летом 2020 года.
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявлял, что образование девочкам вообще не нужно, поскольку им гораздо важнее уметь ухаживать за детьми, чем посещать школу, напоминает агентство Nation News.