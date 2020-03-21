В Тюмени нашли и изолировали всех, кто контактировал с больным коронавирусом

Первые анализы контактировавших в заболевшим коронавирусом дали отрицательный результат Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области изолировали всех, кто контактировал с мужчиной, зараженным Covid-19. Об этом на онлайн-брифинге регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса заявила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

К настоящему моменту установлены все лица, контактировавшие с зараженным мужчиной. «Помимо инфекционной больницы и [обсерватора] „Градостроитель“, часть контактов находится на домашнем карантине», — сказала вице-губернатор.

По ее словам, у всех взяты анализы, первые тесты дали отрицательный результат. Следующие пробы возьмут через десять дней. Кузнечевских также отметила, что под наблюдением сейчас около 170 человек, но цифра постоянно меняется. Она уточнила, что в колл-центр штаба всего по возвращению из-за границы обратились около 500 человек, которые хотят сдать тест на коронавирус.

Ранее лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила коронавирус у тюменца, который тесно контактировал с итальянцем. На момент подтверждения диагноза мужчина находился в изоляции в инфекционной больнице. Случай стал вторым в регионе. Власти Тюменской области ведут каналы в Telegram « Оперативный штаб. Коронавирус. Тюмень» и Viber «Коронавирсус. Штаб Тюмень» .