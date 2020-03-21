Россия передала тест-системы для коронавируса в 13 стран

Российские ученые поделились с 13 государствами тест-системами для диагностики коронавируса. Об этом сообщается на сайте
Разработанные новосибирским центром «Вектор» тест-системы на коронавирус отправлены в страны СНГ, страны-члены Евразийского экономического союза (Армению, Белоруссия, Киргизию, Казахстан), в Северную Корею, Монголию и Иран. Это позволит провести более 100 тысяч исследований на коронавирус.
«Роспотребнадзор для предотвращения распространения в мире эпидемии коронавируса продолжит оказывать материально-техническую помощь иностранным партнерам», — отмечается на сайте ведомства. В ближайшее время тест-системы должны поставить еще в Египет, Сербию и Венесуэлу, передает телеканал-360.
Ранее врачи озвучили список болезней, при которых опасность коронавируса усиливается, передает «
На сегодняшний день в мире зафиксировано свыше 281 тысячи заболевших, в России вирус нашли у 253 человек.
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