Челябинский минздрав раскрыл подробности госпитализации первого заболевшего коронавирусом

Молодой человек был госпитализирован почти сразу после поездки Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинец, первым в регионе заразившийся коронавирусом во время заграничной поездки, и его друзья прошли тепловизор в аэропорту. На тот момент температура у них у всех не была повышена, сообщили в региональном минздраве.

«Уже на следующий день медики к молодым людям приехали домой и предложили сдать анализы. При обнаружении небольшого недомогания — госпитализировали в инфекционное отделение Миасской больницы», — уточнили в министерстве.

Там рассказали, что все люди, которые взаимодействовали с заболевшим, сдали анализы, все они отрицательные. Остальные, кто контактировал с молодым человеком, могут обратиться на горячую линию Минздрава Челябинской области по телефону 8 (351) 240-15-16, чтобы сдать анализы.

Заразившийся челябинец вместе с друзьями ездил на отдых в княжество Андорра. Домой они возвращались через Барселону. 16 марта его госпитализировали с высокой температурой. Коронавирус был подтвержден в научном центре «Вектор» в Новосибирске. Его друзья не заразились. Сразу после того, как ему был поставлен официальный диагноз, челябинец удалил свою страницу в социальной сети.